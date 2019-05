NAPOLI OSPINA / "David Ospina ha ottenuto un permesso per ragioni familiari e per un periodo non sarà presente al Centro Tecnico": questo il comunicato pubblicato oggi dal Napoli sul portiere colombiano.

Un'assenza quella dell'exche potrebbe aveer ripercussioni anche sul futuro del calciatore: arrivato in prestito dai 'Gunners', per l'obbligo di riscatto mancherebbero ancora 2 presenze. Con tre giornate soltanto ancora da disputare e il permesso per un periodo di tempo non precisato, potrebbero anche non arrivare i due gettoni che mancano per rendere Ospina un calciatore a tutti gli effetti del Napoli.