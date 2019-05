INTER THAUVIN MARSIGLIA CHELSEA / FlorianThauvin è tra gli obiettivi di calciomercato estivi dell'Inter. L'esterno francese è in uscita dal Marsiglia, che lo valuta ben 50 milioni di euro.

Dalla Spagna arrivano ulteriori conferme: secondo 'AS' per il calciatore sarebbero arrivate due proposte, una da parte dei nerazzurri e una dal. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'Inter potrebbe dunque trovarsi la strada spianata visto il blocco al mercato imposto al club inglese.