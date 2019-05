Milan, Conti: "Resterei per sempre! Gattuso e Bakayoko..."

CALCIOMERCATO MILAN CONTI FUTURO GATTUSO / Ancora una stagione complicata per Andrea Conti. Il terzino del Milan, dopo il doppio ko, sta faticando fatica, come era prevedibile, a trovare la condizione ma non vede l'ora di poter dare il proprio contributo: "Vero Conti? Non lo so, sicuramente so che non sto bene come prima del doppio infortunio, non sono in condizione, vorrei dare di più, ma so che ci vorrà un po' tempo - ammette ai microfoni di 'SportMediaset' - Devo trovare la condizione e la continuità per tornare ai miei livelli, ma comunque cerco sempre di dare il massimo.

Soffro perché so di non essere quello che si vede ultimamente, sapere di poter dare di più è la cosa che mi fa più male".

FUTURO - "Io ho sposato i progetto voglio restare qua con o senza Champions. Vorrei restare qua per tanti, resterei sempre qua ma non dipende solo da me. Voglio far ricredere la gente..."

GATTUSO - Non penso proprio, anche perché ogni anno ce n'è una: l'anno scorso erano le voci sulla società. Sono cose che fanno parte del nostro mestiere, in tutte le squadre succedono queste cose, ma non ci toccano, noi ascoltiamo il mister e cerchiamo di seguirlo. A volte ci viene bene, altre meno, ma noi siamo tutti uniti e vogliamo raggiungere l'obiettivo".

BAKAYOKO - "Ha chiesto scusa, ma la cosa è rientrata appena finita la partita. Mi spiace che nelle ultime settimane Baka sia stato oggetto di tante critiche di tante parole, è un bravo ragazzo, non merita quello che gli sta succedendo. Siamo tutti con lui, siamo tutti uniti, non c'è alcun problema".

CHAMPIONS LEAGUE - "Quanto ci credete? Ci crediamo al 100% ma non dipende solo da noi. Ci sarebbe tanto rammarico se non si dovesse raggiungere l'obiettivo"

