JUVENTUS ALLEGRI SARRI / Resta o va via? Il futuro di Allegri continua a tenere con il fiato sospeso in casa Juventus: come raccolto da Calciomercato.it, il club bianconero è intenzionato a proseguire con Allegri ma bisognerà capire come si scioglierà la questione legata alla scadenza di contratto.

L'allenatore, infatti, è legato allafino al 2020 e non vorrebbe iniziare la stagione in scadenza: al contrarionon è convinto al 100% di prolungare il contratto anche perché la prossima estate ci sarà la possibilità di arrivare ad allenatori top, come ad esempio. Proprio per questo la società sta lavorando ad un eventuale sostituto: oltre ai nomi di Conte e Deschamps, c'è stato anche un sondaggio con. Ma non solo: come riferisce 'TuttoSport', infatti, anche Mauriziorientrerebbe nei nomi valutati da. In particolare nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti con Fali Ramadani per parlare dima nella chiacchierata si sarebbe parlato anche dell'ex