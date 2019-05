FIORENTINA LAZIO OUDIN / Dopo una finale di Coppa Italia sfiorata ed un campionato piuttosto deludente, la Fiorentina guarda alla prossima stagione e pensa a nuovi colpi dal calciomercato per rafforzare la squadra. E in particolare i viola guardano all'interessante mercato francese, con occhi in Ligue 1.

Per tutte le ultime di mercato CLICCA QUI

Secondo quanto riferisce 'Yahoo Sport', il club toscano sarebbe interessato a Remi Oudin, ala destra del Reims, autore di dieci reti in campionato e vera rivelazione della massima serie francese. Oudin, classe 1996, ha un contratto con il Reims valido sino al 30 giugno 2021. Sul transalpino è da registrare anche l'interesse della Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui