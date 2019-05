Milan, futuro Gattuso e Leonardo: parla Scaroni

MILAN SCARONI FUTURO GATTUSO LEONARDO / In casa Milan si sta programmando in futuro. In queste ultime settimane è tornato in bilico Gattuso ma è stato messo in discussione anche il lavoro di Leonardo. Il presidente del club rossonero, intervenuto ai microfoni di 'ANSA.it', ha spazzato via ogni dubbio, facendo chiarezza: "Sia l'allenatore che i nostri dirigenti sportivi godono della nostra massima fiducia - esordisce - anche alla luce della corretta gestione delle criticità più recenti".

CORSA CHAMPIONS - "Siamo, nonostante tutto, a tre punti dalla Champions League sono fiducioso per questo finale di campionato, con sfide non facili, ma per le quali so che tutto il Club sta lavorando con impegno per conseguire il massimo risultato possibile. Lunedì sera a San Siro ho visto segnali positivi dalla squadra, che ha sofferto, lottato, è rimasta nella partita nonostante le difficoltà".

