Traghetto verso la Croazia in avaria

TRAGHETTO SNAV AVARIA / Paura per 250 passeggeri del traghetto italiano della compagnia Snav. La nave, partita da Ancona con 92 membri dell'equipaggio, ha accusato dei problemi durante la navigazione verso la Croazia.

Come si legge su 'ilsole24ore.com', i meccanici di bordo si sono subito attivati per riparare il guasto e portare i passeggeri al porto di Spalato. Il problema sarebbe legato ad uno dei motori e un rimorchiatore è pronto ad intervenire per far attraccare la nave entro la serata. Non si segnalano danni a persone o vittime.