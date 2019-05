INTER JUVENTUS CONTE SOCIAL / Futuro alla Juventus o futuro all'Inter? Il destino di Antonio Conte appare l'Italia, ma ancora non c'è certezza in merito alla panchina su cui si andrà a sedere l'ex ct della nazionale.

In pole position sembra esserci l'Inter, ma i bianconeri pensano al ritorno in caso di addio di Massimiliano Allegri . Per tutte le ultime di mercato CLICCA QUI

Nelle ultime ore però sembra spuntare un indizio sul futuro del tecnico, come riporta 'Sport Mediaset'. Lo ha lanciato il preparatore atletico dello staff di Conte, Costantino Coratti che, contattato da un tifoso nerazzurro che gli ha chiesto di un possibile trasferimento all'Inter, ha dapprima risposto con l'emoji delle dita incrociate e poi con un enigmatico "Aspettiamo ancora qualche giorno".

