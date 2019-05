Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER POLITANO /al posto disulla panchina dell'si sbilancia, anche se non troppo: "Mister Conte l'ho sempre visto da fuori, ma è un grande tecnico come testimoniano i numeri - le parole dell'esterno a 'Sport Mediaset' - Noi però siamo a disposizione di Spalletti. Credo che rimarrà anche perché ha un contratto. Noi siamo a disposizione di quello che vorranno fare lui e la società". Il futuro di Politano sarà in nerazzurro: "Non c'è di ufficiale, ma Inter e Sassuolo stanno lavorando per il riscatto. Da qui a fine stagione ci sono però tre partite da affrontare nel verso giusto".