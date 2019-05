MILAN REAL MADRID CAMACHO / Prima la Champions League, poi il calciomercato. Anche perché la prossima campagna acquisti del Milan dipenderà molto dall'eventuale qualificazione alla massima competizione europea. Intanto però i rossoneri iniziano a sondare il terreno e guardano soprattutto a volti giovani e di prospettiva.

Uno di questi è, talentuoso portoghese classe 2000 in grado di giocare in ogni posizione del centrocampo. Per tutte le ultime di mercato CLICCA QUI

Il contratto del polivalente lusitano in forza al Liverpool under-23, scade nel 2020 e il Milan, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, starebbe seriamente pensando al suo acquisto anche se c'è da battere la concorrenza del Wolverhampton. I Wolves non sono però l'unico club interessato al giocatore. Anche Benfica e Sporting CP starebbero pensando al classe 2000, così come il Real Madrid. I 'Blancos', addirittura, avrebbero dato un'accelerata alla trattativa, visto che, come riporta 'A Bola', il padre del ragazzo sarebbe stato già a Madrid per parlare con il club. Una concorrenza dunque particolarmente fitta. Bisogna poi considerare il fatto che Klopp avrebbe già dato l'assenso al Liverpool per prolungare il contratto del ragazzo, il quale vorrebbe però giocare di più con la prima squadra.

