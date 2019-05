LAZIO MURILLO BARCELLONA VALENCIA / Il futuro di Jeison Murillo pare essere sempre più lontano da Barcellona e più vicino all'Italia. Il difensore colombiano non sarà riscattato dai blaugrana, che lo hanno acquistato a gennaio dal Valencia.

In particolare, rivela 'Sport', la Lazio starebbe pensando a riportare il difensore in Serie A. Murillo ha un contratto valido sino al 2022 con il Valencia e una clausola da 80 milioni di euro, ma il colombiano non sarebbe intenzionato a tornare a vestire la casacca dei pipistrelli. Per questo i biancocelesti potrebbero decidere di avanzare una proposta al club iberico.

