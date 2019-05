LAZIO ROMULO BIRASCHI GENOA SANABRIA / Perso l'obiettivo Champions League, ora la Lazio dovrà concentrarsi sulla conquista dell'Europa League e della Coppa Italia. I biancocelesti però guardano al calciomercato e al momento è molto caldo l'asse con il Genoa. Oltre all'eventuale riscatto di Romulo, con i rossoblù si sta discutendo dell'acquisto di Biraschi, ma potrebbe però esserci anche un terzo nome in ballo. Per tutte le ultime di mercato CLICCA QUI.

Si tratta di Antonio Sanabria.

Il paraguayano, che ha iniziato benissimo la sua esperienza ligure, ha poi perso continuità e non ha più trovato la via del gol (al momento è fermo a tre reti). Il Genoa lo ha acquistato in prestito dalfino al giugno 2020, con obbligo di riscatto in caso di 9 reti segnate in questa prima parte di stagione o di 18 reti complessive. Il prezzo è di 18 milioni di euro, di cui la metà andranno alla. La Lazio monitora con attenzione la situazione, sia perché il giocatore piace, ma anche per il fatto che il futuro diappare un'incognita. L'ecuadoriano ha il contratto in scadenza nel 2020 e quella che sembrava l'alternativa più plausibile,del, costa al momento troppo per le casse biancocelesti (20 milioni di euro). Lo riporta il 'Corriere dello Sport'.