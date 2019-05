CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Ore roventi per quanto riguarda la panchina della Juventus. Secondo 'Sport Mediaset' ci sarà molto probabilmente domani l'atteso faccia a faccia tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. A dispetto di alcune voci circolanti con insistenza da ieri sera, il presidente bianconero non vuole interrompere il rapporto col tecnico livornese.

Tuttavia, come Calciomercato.it ha scritto stamane , non è intenzionato a prolungargli il contratto in scadenza nel, quando potrebbe 'liberarsi' un top come. Una scelta che potrebbe però spingere Allegri a valutare l'addio, cioè le dimissioni, considerato che avrebbe sul tavolo una ricca proposta - si parla di 15 milioni a stagione - del. Proposta che Agnelli non eguaglierebbe di certo... Chi l'eventuale successore di Allegri? Deschamps, che però è legato alla Francia...? Almeno per ora il numero uno della Juve, che nei giorni scorsi ha 'sondato' pure Giampaolo ed Eusebio Di Francesco, ha bocciato il ritorno del pugliese, sempre in cima alla lista dei desideri di Marotta