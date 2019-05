Inter, già depositato il contratto di Godin: tutti i dettagli

INTER GODIN CONTRATTO / Nella giornata di martedì, Diego Godin ha annunciato il suo addio all'Atletico Madrid e, come ormai noto da tempo, la sua prossima squadra sarà l'Inter.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la società nerazzurra avrebbe già depositato il contratto in Lega. Un vincolo triennale da 5,2 milioni di euro a stagione più i diritti d'immagine e alcuni bonus legati alla qualificazione in Champions e alle vittorie. Le visite mediche dell'uruguaiano sono state effettuate all'estero e i nerazzurri verseranno una cifra per le commissioni molto vicine a quella sborsata per Asamoah (2,3 milioni).