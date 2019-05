INTER JUVENTUS LUKAKU / Potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta il futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante belga di recente non ha fatto mistero di voler tentare un'esperienza in Serie A prima o poi e il suo nome è segnato con il circoletto rosso sul taccuino di Inter e Juventus, le cui manovre di mercato potete seguire CLICCANDO QUI.

Nonostante le tante voci di mercato, però, Ole Gunnarnon ha ancora rinunciato alla possibilità di continuare ad allenare l'ex giocatore dell'Everton. Stando alle informazioni in possesso del 'The Sun', infatti, l'allenatore norvegese questa mattina si è presentato prima al centro d'allenamento delproprio per incontrare il calciatore e conoscere in prima persona le sue intenzioni. Se dovesse chiedere la cessione, il tecnico potrebbe non ostacolare i propositi di addio del bomber.