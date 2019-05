Barcellona, sarà epurazione: 10 occasioni per la Serie A!

INTER JUVENTUS RAKITIC UMTITI COUTINHO / La clamorosa rimonta subita martedì sera in casa del Liverpool ha fatto finire sulla graticola Ernesto Valverde, che già l'anno scorso si era fatto annichilire dalla Roma, ma non solo. Nel mirino della critica sono finiti anche diversi giocatori e 'As' parla oggi di ben dieci giocatori finiti nella lista nera del club catalano. Tra questi c'è sicuramente Ivan Rakitic tornato prepotentemente di moda in casa Inter e seguito anche dalla Juventus.

L'altro sentenziato di lusso è, accostato ai bianconeri e ad un ritorno in Premier League. Il brasiliano non ha certamente giustificato la cifra spesa dal Barça e potrebbe infiammare il calciomercato estivo

Attenzione poi alla situazione di Samuel Umtiti, seguito da Paratici e dal Manchester United, mentre per la Serie A potrebbe tornare un'altra volta di moda i nomi di Malcom (accostato alle milanesi e al Napoli) e Rafinha. Todibo verrà quasi sicuramente mandato a farsi le ossa in prestito, dal quale rientrerà invece Denis Suarez, ma solamente per spiccare nuovamente il volo versi altri lidi. Sul mercato, ma per sua scelta, c'è anche Jasper Cillessen.

