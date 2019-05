CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA - La sconfitta contro il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League, clamorosa la rimonta degli uomini di Klopp che hanno ribaltato il 3-0 dell'andata con un sonoro 4-0, ha lasciato decisamente il segno in casa Barcellona. Tutti sono in discussione, dall'allenatore Valverde (con la possibilità Allegri che si sgonfia) a diversi calciatori.

Tra questi c'è, senza dubbio, Ivan: il 31enne centrocampista croato è fiinito nel mirino della critica per la deludente prestazione di 'Anfield' e il club non ha gradito una foto del calciatore sorridente (poi cancellata), a poche ore dalla debacle di Anfield, alla fiera di Siviglia col figlio dell'ex presidente del club andaluso Del Nido. Situazione che potrebbe portare all'addio del mediano alla società spagnola dopo cinque stagioni ricche di successi. E può tornare di moda la pista che porta all', bisognoso di rinforzi in quel reparto in vista della prossima stagione e già in passato accostato al vice campione del Mondo con la. Un nome da tenere in grande considerazione, anche se il Barcellona non ha intenzione di scendere sotto i 50 milioni di euro per il cartellino di Rakitic, in scadenza di contratto nel 2021.