CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI CONTE INTER / Negli ultimi giorni ma soprattutto nelle ultime ore non si fa che parlare della panchina della Juventus, con la rottura certa tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, smentita come prevedibile dalla stessa società bianconera. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it il presidente juventino è propenso a proseguire con il tecnico livornese, molto meno però a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2020. Il motivo è semplice: non vuole impegnarsi a lungo economicamente poiché fra un anno ci saranno maggiori possibilità di ingaggiare un allenatore top. Un nome non a caso, Pep Guardiola, il quale fra dodici mesi sarà più libero di trattare il divorzio col Manchester City considerato il contratto a termine nel 2021.

L'altro è, che potrebbe strappare il via libera dalla Federcalcio senza eccessive difficoltà dopo l'Europeo.

La domanda sorge tuttavia spontanea: ma Allegri resterebbe con il contratto in scadenza? Per rimanere, da quel che sappiamo, lui vorrebbe il rinnovo, conscio del fatto che una permanenza con scadenza 2020 farebbe accrescere il rischio di perdere il controllo dello spogliatoio. Per non farsi trovare impreparata di fronte a una decisione dello stesso 51enne, accostato pure al Barcellona oltre che al Psg anche se in Spagna hanno prontamente smentito, di chiudere l'avventura in bianconero, la Juve si è mossa effettuando un doppio e clamoroso sondaggio per quelli che vengono considerati profili di ripiego. I nomi sono quelli di Marco Giampaolo, in rotta con la Sampdoria, e l'ex Roma Eusebio Di Francesco, un paio di giorni fa a Milano e da più parti dato in pole per la panchina del Milan. E Conte? Il grande ex, che tornerebbe di corsa, per adesso non convince appieno Agnelli, nonostante la 'riappacificazione' avvenuta qualche mese fa. Va tenuto comunque 'caldo' per la Juve, anche perché Nedved e Paratici sembra stiano spingendo per lui. Sul leccese resta fortissima l'Inter: Beppe Marotta, che come piano B ha proprio Allegri, vuole chiudere con il 49enne e ha messo sul tavolo una ricca proposta d'ingaggio, superiore a quella che eventualmente offrirebbe la Juve.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui