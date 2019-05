Roma, triplo colpo per Gasperini. È sfida al Napoli

ROMA GASPERINI ILICIC / Si fa sempre più in salita per la Roma la ricerca del nuovo allenatore. Incassato il 'no' di Conte, ieri anche l'altro sogno, Maurizio Sarri, si è defilato ribadendo di voler restare in Inghilterra. A questi si aggiungono le difficoltà nella pista che conduce a Gasperini, tecnico dell'Atalanta rivale proprio della Roma nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Con un'eventuale qualificazione alla coppa, l'allenatore a Bergamo avrebbe tutto per poter lavorare al meglio ma il treno giallorosso, con salto di livello in termini di ingaggio, potrebbe non passare più e dunque fa gola.

Gasperini però non si sente seconda scelta di nessuno e, scrive 'La Gazzetta dello Sport', vorrebbe soprattutto carta bianca per la costruzione della rosa, puntando quindi a portare con sé anche alcuni dei suoi fedelissimi. A partire dal centrale Mancini già corteggiato dalla Roma passando per DeRoon e Josip Ilicic per il quale va sfidato il Napoli. Secondo la 'Rosea', inoltre, una supervalutazione dei cartellini dei calciatori potrebbe aiutare a sbloccare la situazione convincendo anche l'Atalanta a liberare Gasperini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui