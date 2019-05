Juventus, il nuovo centrocampo da sogno nelle idee di Paratici

JUVENTUS POGBA RABIOT / La parola finale spetterà al nuovo allenatore, che è anche il tema più caldo in queste ore in casa Juventus. Per certi tipi di operazioni però bisogna lavorare per tempo, giocare d'anticipo, e per questo il Ds Fabio Paratici continua a portare avanti i contatti per costruire quello che, scrive 'Tuttosport', è il centrocampo che la dirigenza juventina sta sognando: Ramsey, Pogba e Rabiot.

Con la possibile cessione di Miraleminfatti i bianconeri sarebbero pronti ad una svolta tecnica in favore di un reparto con più muscoli e gamba. E Ramsey è già della Juventus, sugli altri due il pressing va avanti senza sosta.

Il quotidiano torinese scrive che i contatti con Mino Raiola si rinnovano praticamente ogni giorno ed il sogno di riportare Pogba a Torino rimane più vivo che mai con il 'Polpo' che avrebbe già deciso per l'addio al Manchester United dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League. Su di lui, però, è forte la concorrenza del Real Madrid che insidia la 'Vecchia Signora' pure nella corsa ad Adrien Rabiot, in scadenza di contratto col Psg e obiettivo di lunga data della Juve. Richieste d'ingaggio elevatissime, ma a parametro zero sarebbe un affarone da non farsi scappare.

