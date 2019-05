CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI BARCELLONA VALVERDE - In queste ore si dovrebbe consumare l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus dopo cinque stagioni ricche di successi, ma anche di delusioni, soprattutto in Champions League. Secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza da ieri, l'incontro col presidente Andrea Agnelli potrebbe avvenire oggi per sancire una separazione consensuale con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Per la sua sostituzione, il nome più 'caldo' è quello di Antonio Conte, si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo il burrascoso addio del 2014, ma per l'ex Ct dell'Italia resiste anche la pista che porta all'Inter di Marotta.

Calciomercato Juventus, Allegri per il Barcellona: la situazione

Un vero e proprio rompicapo, che potrai seguire in tempo reale CLICCANDO QUI , che coinvolge anche lo stesso Allegri, accostato al Barcellona

L'attuale allenatore dei catalani, Ernesto Valverde, nonostante un rinnovo di contratto siglato poco tempo fa, è in bilico dopo la clamorosa rimonta subita dal Liverpool di Klopp nella semifinale di ritorno della Champions League. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, Allegri non rappresenta un'opportunità per la guida tecnica del Barcellona. Il modo di intendere il calcio del 51enne allenatore livornese non è considerato adatto allo stile della squadra spagnola. In ogni caso, qualsiasi decisione su Valverde verrà presa dopo la finale di Coppa del Re contro il Valencia, in programma il prossimo 25 maggio. In caso di addio, il presidente Bartomeu è pronto a virare su un tecnico col DNA blaugrana: i nomi che circolano sono quelli di Ronald Koeman, attuale Ct dell'Olanda, e Jordi Cruijff, allenatore dei cinesi del Chongqing Lifan e figlio dell'indimenticato Johan.

