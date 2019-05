CALCIOMERCATO MILAN PANCHINA GASPERINI GIAMPAOLO EMERY SARRI SHEVCHENKO / In Serie A sono diverse le squadre che scioglieranno prossimamente le riserve per quanto riguarda l'allenatore del prossimo anno. Una di queste è sicuramente il Milan. Gattuso infatti non sarà confermato a meno di colpi di scena. Per rimpiazzare l'allenatore calabrese, la dirigenza milanese starebbe pensando a diversi nomi, come confermato dal 'Corriere dello Sport'. Oltre a Di Francesco, libero dopo l'esperienza vissuta alla guida della Roma, Leonardo starebbe valutando molti profili.

Tra i più apprezzati c'è sicuramente Gasperini, seguito da diversi club tra cui proprio i giallorossi . Un profilo che piace e che non ci penserebbe due volte a dire sì è quello di Marco, attratto dalla possibilità di misurarsi in una big. All'estero appare defilata la pista relativa a, vicino a rimanere al. Uno scenario vede in lizza anche l'ex bomber rossonero. Un altro profilo molto gradito al Diavolo è quello che porta il nome di Unaima per portarlo a Milano servirebbe un ingaggio da 5 milioni e una campagna acquisti importante.