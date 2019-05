CALCIOMERCATO NAPOLI ILICIC ATALANTA ANCELOTTI / Josip Ilicic sta vivendo uno dei suoi migliori momenti di carriera. Il fantasista dell' sta trascinando la squadra verso la Champions League a suon di gol, assist e ottime prestazioni. Quanto di buono fatto finora ha inevitabilmente acceso su di lui i riflettori del calciomercato. Soprattutto il Napoli sembrerebbe essere la squadra più sensibile al suo talento.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', il club partenopeo sarebbe pronto a fare sul serio per portare lo sloveno all'ombra del Vesuvio: Carlo e e Davideinfatti sarebbero due grandi suoi estimatori. Per osservare da vicino le sue prestazioni, così come anche quelle degli altri obiettivi, la società campana avrebbe mandato un osservatore come presidio fisso durante i match della Dea. L'unico dubbio riguardante tale operazione risiederebbe nella carta di identità del trequartista, che segna 31 anni.

