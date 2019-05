MILAN DI FRANCESCO / Eusebio DiFrancesco è il nome in pole per la sostituzione di Gennaro Gattuso a fine stagione. Il destino dell'attuale allenatore del Milan sembra segnato a prescindere da quello che sarà il piazzamento in classificaed il Dt Leonardo sta accelerando le operazioni per l'erede.

L'ex, come detto, è il profilo più caldo soprattutto dopo aver trascorso tre giorni nel capoluogo lombardo dove, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sono andati in scena contatti più o meno diretti tra le parti.

L'affondo però al momento è in standby con il Milan che uscirà allo scoperto solo una volta salutato Gattuso e, soprattutto, una volta capito in quale Europa si giocherà l'anno prossimo, con tutte le conseguenze del caso in tema di bilanci, ricavi e potere di spesa. Tra le incognite, inoltre, non da sottovalutare la posizione di Leonardo: se Di Francesco è in pole nelle preferenze del dirigente brasiliano, il suo approdo al Milan dipende molto dalle valutazioni che Elliott sta facendo proprio su Leonardo. Il tutto mentre altri club potrebbero inserirsi nella corsa all'ex romanista, a partire dal Siviglia del Ds Monchi.

