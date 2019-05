CALCIOMERCATO ROMA BLANC WENGER FONSECA / Oltre a Gasperini, Giampaolo e Sarri, la Roma starebbe valutando anche altri profili per risolvere il rebus relativo alla guida tecnica del prossimo anno. Secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport' infatti sarebbero tre le opzioni straniere al vaglio della dirigenza giallorossa.

Il primo nome sarebbe quello di Paulo Fonseca, attuale tecnico dello ShakhtarDonetsk.

Il tecnico piace ama difficilmente lascerà la squadra ucraina, in quanto molto legato alla proprietà del club. Un altro profilo che sarebbe stato valutato è quello di Laurent: il francese però non convince pienamente per il fatto di essere considerato più un gestore che un tecnico di campo. L'ultimo nome infine sarebbe quello di Arsene. L'exmetterebbe d'accordo tutti, tifosi compresi. Portarlo nella Capitale però non appare un'impresa facile: il tecnico di Strasburgo infatti sembrerebbe aver avuto contati con ilper quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico.