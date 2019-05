INTER KEITA CALENDA / Dopo le forti dichiarazioni di Keita nei confronti de 'La Gazzetta dello Sport' e del suo ex procuratore Roberto Calenda, quest'ultimo ha rotto il silenzio.

Attraverso il proprio profilo 'Twitter' infatti, l'agente ha risposto per le rime alle accuse del calciatore su presunte dichiarazioni false da lui effettuate nei suoi confronti: "In merito alle accuse gravi e prive di fondamento del signor Keita, vorrei precisare che io non ho mai suggerito alla stampa informazioni false sul suo conto né cose non vere che lo riguardano. Non ho mai rilasciato interviste riguardanti la questione e nemmeno postato alcunché in proposito, preferendo da sempre, come il signorBaldé ben sa per averlo provato di persona, i fatti alle parole. Ho solo dato mandato al mio legale di fiducia di tutelare i miei diritti nelle opportune sedi e mi appresto ora a conferirgliene un altro, a seguito delle ultimi gravi e inconsulte esternazioni del calciatore".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui