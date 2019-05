INTER CONTE / Rifiutata la Roma, Antonio Conte è comunque pronto a sbarcare in Serie A dalla porta principale. Le ore di fuoco di Massimiliano Allegri alla Juventus hanno riacceso le voci sul possibile, clamoroso ritorno dell'allenatore salentino in bianconero.

Un ritorno che, però, da più parti viene smentito segnalando invece l'exsempre più vicino alla panchina dell', scrive anche 'La Gazzetta dello Sport'.

Ad oggi, dunque, l'ipotesi nerazzurra sarebbe quella più calda per Conte che sarebbe intrigato dal progetto di Suning. I rapporti con l'Ad Beppe Marotta, inoltre, hanno fatto la differenza e secondo 'Sky' i contatti recenti tra le parti sono stati positivi a tal punto da far pensare ad una svolta imminente ed un accordo in via di definizione addirittura nei prossimi giorni a meno di colpi di scena.

