CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI GIAMPAOLO ATALANTA / Dopo la chiusura di Antonio Conte e le dichiarazioni sulla permanenza a Londra di Maurizio Sarri, la Roma dovrà rielaborare i propri piani per scegliere il soggetto giusto a cui affidare la panchina in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport', a Trigoria il profilo al momento più quotato appare quello di Gian piero Gasperini.

Il tecnico dell', ampiamente in pole per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, non sarebbe stato tuttavia ancora contattato: ogni discorso concreto infatti si farà al termine della stagione.

Gasperini, anche in caso di possibilità di guidare in Champions League i bergamaschi, potrebbe comunque essere maggiormente attratto dalla piazza giallorossa, che gli potrebbe permettere di riscattarsi in sella a una big, dopo il poco felice periodo all'Inter. La cosa certa è che l'Atalanta proverà a trattenere a tutti i costi il proprio allenatore: qualora non fosse possibile, Percassi potrebbe virare pesantemente su Marco Giampaolo, accostato ai giallorossi ma mai contattato. L'allenatore della Sampdoria è un nome che piace molto a Giovanni Sartori, direttore tecnico dei bergamaschi.

