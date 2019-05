JUVENTUS ALLEGRI CONTE ULTIME / Una vera e propria bomba è esplosa nella tarda serata di ieri: Massimiliano Allegri via dalla Juventus. Anzi no, oppure forse... Ore frenetiche tra voci, indiscrezioni e smentite sul futuro di Allegri alla Juventus. Notizie che si rincorrono dopo l'arrivo del presidente bianconero Andrea Agnelli (che ha annullato gli impegni istituzionali a Nyon) alla Continassa, dove secondo le ricostruzioni è andato in scena un importante incontro con Pavel Nedved e Fabio Paratici in previsione del faccia a faccia decisivo con l'allenatore e non solo. Un incontro dal quale filtrano per il momento posizioni contrastanti, con l'unico tratto comune di una conferma di Allegri che ora appare meno certa di quanto dichiarato pubblicamente da tutte le parti coinvolte. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi conferma la fibrillazione di queste ore, sottolineando però come dalla dirigenza juventina filtri la convinzione di andare avanti con Allegri ed Agnelli si presenterà all'incontro ormai imminente con una proposta di rinnovo per un altro anno.

Juventus, da Conte a Inzaghi: il punto sul dopo-Allegri

La fumata bianca però è tutt'altro che certa, ed anzi i quotidiani 'La Repubblica' e 'La Stampa' danno ormai per chiuso il ciclo del livornese sulla panchina juventina e l'addio si consumerà proprio nel vertice presidenziale. Destinazione? Dopo la clamorosa voce sulcircolata nelle ultime ore, smentita però dalla Spagna dove non ritengono adatto il suo gioco allo stile del club blaugrana, pare sempre più forte il richiamo del('sponsorizzata' in particolare dal 'Corriere dello Sport') anche se non sarebbe da scartare l'ipotesi di un anno sabbatico.

E chi va alla Juventus per il dopo-Allegri? Caldo, caldissimo il nome di AntonioConte che avrebbe tenuto in standby l'Inter in attesa di sviluppi proprio sul fronte Juventus. Per 'La Stampa', però, sarebbe il presidente Andrea Agnelli in primis a non essere convinto del ritorno di Conte dopo lo strappo nel 2014. Scenario confermato da 'La Gazzetta dello Sport' e 'Sky' che sottolineano invece come Conte appaia sempre più diretto verso l'Inter, pronta ad un maxi-investimento per l'esonero di Spalletti e la sostituzione col tecnico leccese. Per la Juve, dunque, attenzione a Simone Inzaghi ed al vecchio feeling con Sinisa Mihajlovic.

