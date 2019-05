JUVENTUS ALLEGRI BARCELLONA / Sembrerebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Massimiliano Allegri alla Juventus: le ultime indiscrezioni, che puoi leggere cliccando qui, parlano di una separazione ormai decisa tra il club bianconero e l'allenatore toscano. Antonio Conte è il favorito a sedersi sulla panchina della squadra campione d'Italia, anche se l'Inter non molla la presa sull'ex commissario tecnico.

Ed Allegri? Da tempo si parla dell'ipotesiconche dopo il fallimento Champions non è sicuro della conferma: per il tecnico italiano sarebbe pronto un triennale da 15 milioni di euro a stagione. Ma su 'repubblica.it' si legge anche di un'ipotesi: dopo la disfatta dil'allenatore blaugrana è a rischio e Allegri rappresenterebbe uno dei possibili sostituti anche se il tipo di gioco dell'attuale tecnico bianconero non è proprio in linea con la filosofia del club catalano. Da non scartare, infine, l'ipotesi di anno sabbatico.