AJAX TOTTENHAM / Festa infinita in casa Tottenham dopo il raggiungimento della finale di Champions League.

A quasi un'ora dal fischio finale del match contro l', gli 'Spurs' hanno prolungato l'esultanza restando in campo tra i cori, gli applausi e gli abbracci dei tifosi inglesi, rimasti nell'impianto per godersi fino in fondo la clamorosa rimonta. Con una fantastica tripletta,è stato l'assoluto protagonista nel match odierno, vinto 3 a 2. In finale i ragazzi ditroveranno ildi, che ieri ha annientato ilcon un imperioso 4 a 0.