AJAX TOTTENHAM POCHETTINO / Il Tottenham ha compiuto l'impresa: Ajax battuto 3-2 e 'Spurs' in finale contro il Liverpool. Nel post gara a 'Sky' Pochettino ha commentato così la sfida: "E' stata un'incredibile serata di calcio. Nel primo tempo deludente, loro hanno fatto gol subito e noi non siamo riusciti a metterla dentro.

Nel secondo tempo siamo andati più in profondità e l'aver fatto gol ad inizio della ripresa ci ha sbloccato. E' un momento incredibile della mia carriera di allenatore e dei giocatori: è difficile dirlo a parole. Finale? Difficile parlarne ora: siamo così felici, stanchi dopo questa serata. Fortunatamente abbiamo tempo per prepararla al meglio: ora godiamoci questa serata, è il tempo della gioia, della festa. Tante cose sono state molto positive: il non mollare mai, abbiamo avuto una grande mentalità, è stato incredibile. Grazie ai giocatori: sono loro in campo".