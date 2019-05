CALCIOMERCATO INTER ATALANTA MILAN ROMA CORSA CHAMPIONS / A tre giornate dalla chiusura del campionato gli occhi sono puntati sulla corsa Champions League. Quattro squadre in corsa per due posti. Alle spalle di Juventus e Napoli, è lotta aperta tra Inter, Atalanta, Milan e Roma. Le due squadre nerazzurre sono attualmente in vantaggio: la squadra di Luciano Spalletti può gestire i 4 punti in più sui rossoneri e i giallorossi. Per gli uomini di Gasperini, invece, sono solo tre. Gattuso e Ranieri, dunque, non possono più sbagliare e sono chiamati a raccogliere 9 punti per poter sperare nella qualificazione alla 'coppa delle grandi orecchie'. Alla corsa all'Europa un ruolo importante potrebbe essere giocato dalla Juventus, chiamata ad affrontare la Roma e l'Atalanta. Se l'Inter non dovesse fallire i match interni contro Chievo ed Empoli, potrebbe permettersi anche di perdere contro il Napoli. Il Milan, infine, ha dalla sua un piccolissimo vantaggio: ha fatto meglio negli scontri diretti con i giallorossi e i bergamaschi. Tre giornate, dunque, tutte da giocare e da vivere fino in fondo. Una qualificazione in Champions League, infatti, cambia la vita e il calciomercato: i soldi della coppa non possono non condizionare le scelte di mercato, così come quella dell'allenatore, per Inter, Atalanta, Roma e Milan.

Inter, si sogna in grande: i soldi della Champions per un mercato 'targato' Conte

L'Inter è decisamente la favorita per accedere in Champions League. I nerazzurri non dovrebbero fallire l'accesso all'Europa che conta: il calendario, infatti, sorride alla squadra di Spalletti così come la classifica. In estate il calciomercato Inter potrebbe partire proprio dall'allenatore, con il sogno Conte sempre più vivo, Juve permettendo. Con la Champions League i nerazzurri potranno tornare a sognare in grande: nomi di grido come Danilo, Bale, Sanchez, Modric e van de Beek potrebbero veramente essere degli obiettivi concreti per il club. Senza i soldi della UCL tutto cambierebbe a partire dall'attacco: Icardi è dato per partente e i nomi per sostituirlo sono di livello altissimo come Dybala, Lukaku e Cavani ma questi diventerebbero impossibili da raggiungere; si punterebbe così tutto su Lautaro Martinez, al quale verrebbe affiancato un centravanti di esperienza come Dzeko o Falcao, che costerebbero decisamente meno. Altro addio probabile sarebbe quello di Perisic, mentre Skriniar dovrebbe rinnovare nonostante le offerte milionarie.

Milan, da Suso a Kessie: un sacrificio senza Champions

Tre punti da recuperare all'Atalanta. Per il Milan non sarà facile qualificarsi in Champions League e i tanti infortuni non aiutano di certo: la squadra di Rino Gattuso ha forse il calendario più semplice, non dovendo giocare contro le prime due in classifica, ma i rossoneri vengono da un periodo nero. La panchina è tornata in bilico: arrivare tra le prime 4 potrebbe non bastare all'ex numero 8. Sono tanti i nomi per il dopo Gattuso ma senza la Champions portare a Milanello un profilo importante come Pochettino o Conte sarebbe certamente più complicato.

Calciomercato Roma, da Manolas a Zaniolo: big a rischio

Più facile, invece, sarebbe convincere. Il calciomercato Milan non sarà certo lo stesso: i rossoneri sono chiamati a rinforzare gli esterni - continua a piacere Saint-Maximin al Milan ma anche Everton e Neres - così come il centrocampo ma senza i soldi della Champions è facile pensare ad un addio di Leonardo ha affermato che la squadra non verrebbe comunque smantellata . Difficile immaginare un Milan senza Donnarumma, Romagnoli, Paqueta e Piatek. In caso di offerte congrue tutti gli altri giocatori,compreso, potrebbero, però, lasciare il Milan.

Discorso simile per la Roma, che senza i proventi della Champions rischia di perdere Manolas. I grandi club, con la Juventus in testa, vogliono il centrale greco, che si può liberare, attraverso la clausola rescissoria, per soli 36 milioni di euro. Arrivare tra le prime 4 per i giallorossi, dopo il pareggi contro il Genoa, appare ancora più difficile e domenica arrivano proprio i bianconeri. Il calciomercato Roma ripartirà da una nuova guida. Quasi impossibile la conferma di Ranieri anche con l'accesso in Champions. Nelle scorse ora è stata scartata anche l'ipotesi Sarri per la Roma, con il tecnico che si è detto intenzionato a rimanere al Chelsea. Si è tirato fuori anche Antonio Conte, restano dunque in piedi le piste che portano a Mourinho (complicata), Giampaolo e Gasperini. Per quanto riguarda i giocatori, l'avventura di Olsen e Nzonzi dovrebbe essere già arrivata al capolinea ma attenzione a Zaniolo, che piace alla Juventus, e che senza Champions League potrebbe essere più difficile da trattenere.

Atalanta, il sogno Champions per trattenere tutti

All'Atalanta servono 7 punti per centrare una storica qualificazione in Champions League. Una qualificazione che porterebbe i bergamaschi a poter blindare i suoi fuoriclasse nel calciomercato, a parte da Gasperini, cercato da Milan e Roma, che potrebbe essere stimolato a vivere l'avventura europea con i nerazzurri. Altro elemento chiave dell'Atalanta che resterebbe sarebbe Zapata, che dopo una stagione fantastica, è tornato nel mirino dei grandi club, Napoli e Inter su tutte.

Classifica: Inter 63, Atalanta 62, Milan e Roma 59

Calendario

36a - Inter-Chievo, Atalanta-Genoa, Fiorentina-Milan, Roma-Juventus

37a - Napoli-Inter, Juventus-Atalanta, Milan-Frosinone, Sassuolo-Roma

38a - Inter-Empoli, Atalanta-Sassuolo, Spal-Milan, Roma-Parma

