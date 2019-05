AJAX TOTTENHAM LLORENTE / Ancora raggiante per la clamorosa rimonta del suo Tottenham contro l'Ajax, Fernando Llorente ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita: "E' stata una roba incredibile. Eravamo fuori e stavamo giocando male. Questo è il bello del calcio, nella seconda parte abbiamo dato tutto, lottato. Incredibile quello che è successo - le sue parole a 'Sky Sport' - Congratulazioni a Lucas Moura, ha fatto una partita incredibile e ci ha aiutati a vincere.

Dentro il campo sapevamo che facendo il primo gol tutto poteva succedere. Sppiamo come va il calcio. Col primo gol la squadra che vince ha paura e noi ne abbiamo approfittato. Abbiamo fatto una bella seconda parte controllando il gioco, facendo occasioni e segnando tre gol. Intervallo? Non c'era tanto da dire, abbiamo fatto una prima parte disastrosa: sapevamo che così non poteva andare, abbiamo dato tutto. Finale? Sarà bellissimo contro una grandissima squadra come il. Due squadre inglesi in finale è incredibile. Credo nelle seconde occasioni, posso vincere dopo aver perso la finale di Berlino quattro anni fa".