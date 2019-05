CHAMPIONS LEAGUE AJAX TOTTENHAM / Il Tottenham raggiunge il Liverpool nella finale di Champions League 2019.

I ragazzi dihanno avuto la meglio sull'pur soffrendo nel match di ritorno giocato stasera ad: dopo il 2 a 0 firmato da, infatti, nella ripresa è venuto fuori l'orgoglio degli inglesi, che in pochi minuti hanno trovato il pareggio grazie alla doppietta di. Nei minuti conclusivi, nonostante le parate die alcuni errori degli 'Spurs', a tempo quasi scaduto è arrivata la clamorosa tripletta di Lucas Moura. Così, per effetto del doppio incontro, ad esultare sono gli inglesi, che all'andata furono sconfitti per 1 a 0. La finalissima del 'si disputerà il prossimo 1 giugno alle ore 21.

Ajax-Tottenham 2-3: 5' de Ligt (A), 35' Ziyech (A), 55' Lucas (T), 59' Lucas (T), 95' Lucas (T)

