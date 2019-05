Inter, progetto futuro: Antonello chiede continuità

INTER ANTONELLO / Alessandro Antonello ha fatto il punto sull'Inter tra presente e futuro.

L'AD ha parlato in occasione della festa per i clienti 'IN - Inter Hospitality': "Per quanto riguarda i risultati della società siamo nel pieno rispetto dei piani che ci siamo posti - le sue parole riportate da 'Ansa' - Dal punto di vista sportivo, mancano ormai poche giornate al termine e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo primario che è la Champions League. Mi auguro che da qui ad un anno potremmo ritrovarci ancora e condividere risultati positivi dando continuità a questo progetto".