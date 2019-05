JUVENTUS ALLEGRI CONTE / Il thriller può avere inizio, protagonisti Juventus, Allegri, Conte e l'Inter. Una girandola di voci, indiscrezioni che si susseguono e smentiscono in attesa dell'incontro tra Agnelli e il tecnico toscano che toglierà spazio ai rumors e darà (forse) qualche certezza in più. Da certa (almeno a parole), la conferma di Allegri alla Juventus è diventata sempre più in dubbio ed ora c'è chi è pronto a scommettere in un ribaltone. Chi sulla panchina bianconera nella prossima stagione allora? Conte è il nome più gettonato ma il tecnico salentino è anche l'opzione principale dell'Inter, anzi il suo futuro sarebbe molto vicino a tingersi di nerazzurro. Il giallo è intanto il colore di sfondo queste ultime convulse ore che animano il calciomercato. Calciomercato.it vi ha offerto minuto per minuto tutti gli aggiornamenti live.

Juventus, addio Allegri? Conte tra bianconeri e Inter: tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 - Si succedono le indiscrezioni su quel che sarà il futuro di Allegri e della panchina della Juventus: secondo la 'Gazzetta dello Sport' si va verso una conferma senza rinnovo.

ORE 00.00 - Anche 'Repubblica' sulla linea della rottura tra Allegri e Juventus: Conte in pole per la sostituzione, Guardiola e Pochettino le difficili alternative. Per Allegri, invece, ipotesi Psg e Barcellona.

ORE 23.50 - Continuano a rimbalzare ulteriori indiscrezioni sul futuro della panchina juventina: come riporta 'Sky', ad oggi non risulterebbe alcuna separazione con Allegri.

Nonostante i rapporti cordiali con Conte, inoltre, esisterebbe un pregresso non risolto con il presidente Agnelli, che quindi potrebbe decidere di non chiamarlo. L'ex ct sembra invece molto più vicino all'Inter.

ORE 23.45 - Anche secondo 'La Stampa' le ultime riflessioni in casa Juventus porterebbero a una separazione tra Allegri e il club bianconero.

ORE 23.35 - Iniziano ad arrivare altre conferme sul possibile addio di Allegri alla Juventus: anche 'sportmediaset.it' parla della decisione della Juventus di puntare su Conte. Una scelta che sarebbe arrivata al termine di un vertice tra Agnelli, Paratici e Nedved.

Massimiliano Allegri via dalla Juventus, Antonio Conte di nuovo in bianconero: è la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna. Ne parla il giornalista Mario Gago Huerta su 'Onda Cero' spiegando come si sarebbe arrivati alla rottura tra l'allenatore toscano e il presidente bianconero Andrea Agnelli. Una volta sancito il no al proseguire insieme con il tecnico degli ultimi cinque scudetti, la Juventus avrebbe subito chiuso per il ritorno dell'ex commissario tecnico dell'Italia.

Proprio nei giorni scorsi Antonio Conte non aveva chiuso la porta alla Juventus, mentre aveva ufficializzato il no alla Roma. L'ex manager del Chelsea è fermo da un anno ed è stato accostato anche all'Inter: proprio i nerazzurri, che stanno riflettendo sulla posizione di Spalletti, erano dati come la società in pole per il rientro in Italia dell'allenatore pugliese. Prima che dalla Spagna arrivasse la 'bomba': via Allegri, Conte di nuovo alla Juventus. Andrà veramente così?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui