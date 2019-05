JUVENTUS ALLEGRI CONTE / Massimiliano Allegri via dalla Juventus, Antonio Conte di nuovo in bianconero: è la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna. Ne parla il giornalista Mario Gago Huerta su 'Onda Cero' spiegando come si sarebbe arrivati alla rottura tra l'allenatore toscano e il presidente bianconero Andrea Agnelli.

Una volta sancito il no al proseguire insieme con il tecnico degli ultimi cinque scudetti, la Juventus avrebbe subito chiuso per il ritorno dell'ex commissario tecnico dell'Italia.

Proprio nei giorni scorsi Antonio Conte non aveva chiuso la porta alla Juventus, mentre aveva ufficializzato il no alla Roma. L'ex manager del Chelsea è fermo da un anno ed è stato accostato anche all'Inter: proprio i nerazzurri, che stanno riflettendo sulla posizione di Spalletti, erano dati come la società in pole per il rientro in Italia dell'allenatore pugliese. Prima che dalla Spagna arrivasse la 'bomba': via Allegri, Conte di nuovo alla Juventus. Andrà veramente così?

