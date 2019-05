CALCIOMERCATO ROMA INTER ZIYECH / Non smette di stupire 'l'Ajax dei miracoli'. Anche stasera, nel primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League contro il Tottenham (chiuso sul risultato di 2 a 0 per gli olandesi), molteplici sono stati i gioielli di ten Hag che hanno brillato: tra questi anche Hakim Ziyech, autore della seconda rete del match. Su di lui già da tempo sono fissi gli occhi delle migliori società al mondo: dalle big di Premier League (Liverpool, United, City e Arsenal su tutte) alle spagnole (Barcellona) fino alle italiane, con Roma e Inter in pole position.

Proprio i nerazzurri hanno avuto modo di visionarlo da vicino la scorsa settimana, quandopresenziò alla gara di andata giocata a Londra: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dal canto suo, intervistato di recente da Calciomercato.it, Ziyech non ha chiuso all'ipotesi Roma, parlando poi della sua prossima destinazione: "Non c'è un campionato dove preferirei giocare. Dipende dal tipo di progetto che il club ha su di me". La prossima estate, quindi, è atteso l'assalto italiano e straniero al campione classe 1993, che si gode la sua crescita tecnica ed economica, considerando che il suo valore (attualmente vicino ai 40 milioni di euro) è destinato a lievitare ulteriormente nel corso delle prossime settimane.

