BARCELLONA VALVERDE / Liverpool come Roma e un colore a tenere insieme due disfatte storiche: il rosso con il Barcellona che quando lo vede si scioglie incredibilmente.

L'Anfield Road come l'Olimpico per mettere nei guai: in discussione dopo la disfatta contro i giallorossi lo scorso anno, nuovamente in bilico ora che l'Inghilterra si è trasformata in un debacle. Come riferisce 'marca.com', il tecnico blaugrana è in discussione, nonostante la vittoria in Liga e la finale di Coppa del Re. Riflessioni in corso con la certezza che l'uscita dalla Champions porterà comunque ad un cambio di strategia e a cadere sarà anche la 'testa' di qualche calciatore, Coutinho su tutti.