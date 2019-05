PAGELLE TABELLINO AJAX TOTTENHAM / Clamorosa impresa del Tottenham di Pochettino, che alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam ribalta l'1-0 dell'andata e l'iniziale 2-0 dell'Ajax con una tripletta di uno strepitoso Lucas Moura. L'esterno brasiliano firma un'altra rimonta storica nella storia della Champions League e trascina gli 'Spurs' in finale contro il Liverpool. Termina invece nel peggiore dei modi la favola della squadra di ten Hag, illusa dai due gol iniziali di de Ligt e Ziyech. Ecco i voti del match.

AJAX

Onana 6 - Si supera nella ripresa sul destro da distanza ravvicinata di Alli, ma qualche minuto più tardi non può nulla su Lucas. Prodigioso nel primo intervento su Llorente e sfortunato poi, invece, in occasione del 2-2. Non può fare molto di più nemmeno sul terzo gol del brasiliano.

Mazraoui 5,5 - Non è particolarmente incisivo in zona d'attacco, ma nel primo tempo si fa comunque notare in fase difensiva con ottime coperture e chiusure. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

de Ligt 7 - Sblocca subito il match con un altro stacco imperioso sugli sviluppi di un calcio d'angolo ed è di fatto insuperabile nella propria metà campo. Guida la difesa con la solita personalità ed è provvidenziale in chiusura sul 2-2. Decisivo.

Blind 5,5 - Il gigante de Ligt gli rende la vita meno difficile. Nonostante ciò, nella ripresa l'ex Manchester United è in costante affanno e spesso fuori posizione.

Tagliafico 5,5 - Nel primo tempo è in totale controllo sulla fascia sinistra. Soffre, però, nella ripresa, quando il Tottenham aumenta ulteriormente la pressione e mina le certezze della squadra di ten Hag.

Schone 6 - È meno appariscente del solito, ma comunque efficace in mediana nella doppia fase di contenimento e gestione della palla. Suo l'assist da calcio d'angolo per il momentaneo 1-0 firmato da de Ligt. Dal 60' Veltman 6 - Entra e garantisce maggiore copertura ai suoi.

de Jong 6 - Come al solito sontuoso davanti alla propria difesa. Mantiene eleganza e lucidità anche nelle difficoltà del secondo tempo.

Ziyech 7 - Accende la manovra offensiva con la sua vivacità ed è sempre tra i più pericolosi dei suoi. Pregevole il sinistro che vale il momentaneo 2-0. Nel finale colpisce anche uno sfortunato palo.

van de Beek 5,5 - Propizia il gol di Ziyech con la transizione offensiva e la palla filtrante per Tadic. Nel secondo tempo è però un oggetto misterioso. Dal 90' Magallan s.v.

Tadic 6 - Guida l'attacco con la sua solita tecnica e colleziona anche un assist per Ziyech. Ha poche colpe nella disfatta finale.

Dolberg 5,5 - Lotta e si sacrifica per i propri compagni, senza però mai riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Lloris.

Oggetto misterioso. Dal 67' Sinkgraven 5,5 - Entra nel peggior momento della sua squadra e non riesce ad incidere.

All. ten Hag 6,5 - Ha davvero poco da rimproverare alla sua squadra nonostante la fine della favola.

TOTTENHAM

Lloris 6,5 - È incolpevole in entrambi i gol subiti e decisivo in almeno un paio di occasioni. Sicurezza.

Trippier 6 - Si riscatta dopo un primo tempo da incubo con il cross rasoterra per Llorente che porta al gol del 2-2. Da quel momento prende fiducia e riesce ad entrare in partita. Dall'81' Lamela s.v.

Alderweireld 6 - Impeccabile nella ripresa dopo un primo tempo ricco di imprecisioni. È decisivo in chiusura in almeno un paio di occasioni.

Vertonghen 6 - Regge l'urto nel finale contribuendo all'incredibile impresa dei suoi dopo un primo tempo piuttosto difficile.

Rose 6,5 - Propizia il primo gol di Lucas con una grande ripartenza dalla propria difesa. Attaccante aggiunto nei secondi 45 minuti. Dall'82' Davies s.v.

Wanyama 5,5 - Morbido in marcatura su Ziyech in occasione del momentaneo 2-0. Bocciato da Pochettino dopo solo 45 minuti. Dal 46' Llorente 6,5 - Entra e garantisce maggiore peso offensivo ai suoi, creando diversi grattacapi a de Ligt e compagni.

Sissoko 6,5 - Domina fisicamente a centrocampo nella ripresa. Straripante.

Alli 7,5 - Mette la sua firma sull'impresa 'Spurs' con ben due assist per Lucas. Decisivo.

Eriksen 6,5 - Guida la manovra offensiva dei suoi con la solita tecnica e lucidità. Leader.

Son 7 - Crea diverse situazioni pericolose nell'uno contro uno ed è una vera e propria spina nel fianco della retroguardia avversaria.

Lucas 10 - È il grande eroe della magica serata della squadra di Pochettino: di grande forza e fattura tutti e tre i gol che spediscono il Tottenham al 'Wanda Metropolitano'.

All. Pochettino 8 - Il suo Tottenham, come il Liverpool di Klopp contro il Barcellona, non ha mai smesso di crederci. La finale è realtà dopo secondo tempo da sogno.

Arbitro: Brych 6 - Ben coadiuvato dalla sala Var con diversi silent check in occasione dei gol e sempre in controllo del match.

TABELLINO

AJAX-TOTTENHAM 2-3

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Tadic, Dolberg. All. Ten Hag

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas. All. Pochettino

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Marcatori: 5' de Ligt (A), 35' Ziyech (A), 55', 59', 90'+6 Lucas (T)

Ammoniti: 16' Sissoko (T), 50' Dolberg (A), 76' Rose (T), 77' Ziyech (A), 90'+5 Onana (A)

Espulsi: -

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui