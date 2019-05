JUVENTUS DE LIGT / Difensore eccellente, ora anche bomber: Matthijs de Ligt ancora a segno. Dopo la Juventus, il Tottenham diventa vittima del centrale olandese a segno nel ritorno della semifinale di Champions tra gli Ajax e gli Spurs. Un gol arrivato dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e che ha dato un colpo alle speranze di rimonta inglesi dopo lo spettacolo regalato ieri dal Liverpool contro il Barcellona.

Una rete che non renderà proprio contenti le tante corteggiatrici del 19enne capitano della squadra di Amsterdam, Juventus compresa: le sue recenti prestazioni non faranno altro che aumentare la valutazione del calciatore che già prima della vena realizzativa in Champions non era certo bassa. L'Ajax, come confermato da van der Saar nel pre-partita, ha già messo in conto la partenza di de Ligt , con Premier e Liga destinazioni ritenute più probabili.