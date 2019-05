AJAX TOTTENHAM SNEIJDER / Wesley Sneijder ammaliato dall'Ajax. A pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Tottenham, l'ex fuoriclasse dell'Inter ha detto la sua sui ragazzi di ten Hag: "Non mi aspettavo niente di quello che stanno dimostrando quest'anno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Giocano già con molta esperienza, è una squadra con qualità, con giocatori che hanno appena iniziato a giocare ma che stanno facendo qualcosa di bellissimo - le sue parole a 'Sky Sport' - La filosofia di club e allenatore? E' un allenatore che vuole sempre giocare a calcio, vuole attaccare sempre. Questo mi piace, è anche la filosofia dell'Ajax. Giocare una semifinale di Champions partendo con un uno a zero va bene, ma non è finita. Spaventati dalla gara di ieri? Non importa se sono giovani o no.gioca da tempo, è uno dei più grandi di questa squadra. I giovani, quello che stanno dimostrando quest'anno, è impressionante. Per quello che sta facendo van de Beek, sicuro va in una squadra grande".