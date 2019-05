CALCIOMERCATO JUVENTUS AJAX / Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, ha fatto il punto sulle prospettive di mercato degli olandesi: "Anche i giocatori vogliono vincere qualsosa, l'Ajax negli ultimi anni non ha vinto niente. Il campionato è più facile, adesso siamo alle porte della finale.

C'è il Barcellona per de Jong, per de Ligt Inghilterra o Spagna: forse per loro è l'ultima occasione per vincere qualcosa di speciale con l'Ajax - le sue parole a 'Sky Sport' - Ten Hag? L'idea per la prossiam stagione non è di arrivare con sette calciatori e staff tecnico. Abbiamo tanto lavoro durante le vacanze, vogliamo mantenere i nostri calciatori, altrimenti abbiamo il nostro settore giovanile per rinnovare la squadra. L'idea è di tenere qualche calciatore".