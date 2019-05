Coppa Italia Serie C, Viterbese-Monza 1-0: trionfo laziale al 92'

COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE MONZA / La Viterbese vince con un finale al cardiopalma la Coppa Italia di Serie C.

Nella gara di ritorno della finale contro il, dopo la sconfitta dell'andata per 2-1, il gol vittoria arriva in pieno recupero, al 92', con il difensore, che fissa il punteggio sull'1-0 che incorona i laziali. Beffa tremenda per gli uomini die per, che cullavano il loro primo trionfo alla guida della società brianzola.