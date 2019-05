Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SQUALIFICA RAIOLA / Tre mesi di squalifica per Minoe due per il cugino Vincenzo. È la sentenza definitiva della Commissione Procuratori Sportivi della FIGC, che in un comunicato pubblicato nella giornata odierna ha ufficializzato la "sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo" nei confronti dei due agenti. I motivi delle squalifiche, ancora sconosciuti, saranno resi noti dalla FIGC attraverso un nuovo comunicato ufficiale.