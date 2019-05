INTER AGENTE BALE REAL MADRID / Sogno Bale in casa Inter. L'esterno gallese è stato scaricato da Zidane e sembra destinato a lasciare il Real Madrid nella prossima estate.

Del futuro dell'ex Tottenham è tornato a parlare il suo agente, Jonathan Barnett, che ai microfoni di 'Sky Sports' UK ha annunciato: "Gareth vuole restare, ma non sono sicuro che il signor Zidane voglia che resti. Ha un contratto fino al 2022 ed è stato ed è tutt'ora, a mio parere, uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo. Questo è un gioco di opinioni e probabilmente il signor Zidane non la pensa così. Questa è la sua opinione, ha il diritto di farlo e non lo criticherò".

