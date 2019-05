PSG RISSA NEYMAR DRAXLER / Ha fatto parecchio discutere soprattutto in terra francese la notizia riportata da 'Le Parisien', che ha parlato di un clima piuttosto teso in casa Paris Saint Germain dopo la sconfitta rimediata in Coppa di Francia contro il Montpellier.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe stata un'accesa lite tra, con i due che sarebbero quasi venuti alle mani prima di essere separati da Tuchel e dal direttore sportivo Henrique. Il fantasista tedesco avrebbe accusato l'ex Barcellona per il suo eccesivo individualismo, mentre il brasiliano gli avrebbe risposto "Chi sei tu per dirmi certe cose? Sai soltanto passare all'indietro".

Secca, però, la smentita del PSG, che ha replicato su Twitter: "Molto divertente: presentare Neymar, un fenomeno del calcio mondiale, come uno che litiga nello spogliatoio con i suoi compagni. Ma come potete inventare queste cose? Eravate lì negli spogliatoi?".

