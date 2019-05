CHELSEA EINTRACHT FRANCOFORTE SARRI KANTE' / Il Chelsea domani sera scenderà in campo per il ritorno della semifinale di Europa League con l'Eintracht Francoforte. Per gli inglesi, da capitalizzare l'1-1 dell'andata per accedere alla finale di Baku del 29 maggio.

Madovrà fare a meno di una pedina importante. Contro il, è uscito dal campo per infortunio. Il tecnico toscano ha spiegato in conferenza stampa: "Ha un problema al muscolo posteriore della coscia, dovrà stare due settimane a riposo. Proveremo a recuperarlo eventualmente per la finale, ma non sono sicuro che ce la possa fare".