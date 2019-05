Inter, idea Sanchez: il cileno lascia il Manchester United

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Il ritorno di Alexis Sanchez in Italia è difficile ma non impossibile. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport', che riferisce come l'attaccante cileno sia in rotta con il Manchester United.

Il suo agente, Fernando, è stato visto a San Siro pere avrebbe incontrato la dirigenza dell', proponendo il giocatore. Trattativa non semplice per i costi piuttosto elevati, ma i nerazzurri hanno ascoltato la proposta con interesse e valutano la fattibilità dell'operazione.